Microsoft: le novità di Windows Defender ATP

Microsoft ha annunciato che l’anteprima pubblica di Windows Defender ATP che sarà integrato all’interno di Windows 10 fall Creators Update è, finalmente, disponibile. La casa di Redmond ha, anche, dettagliato alcuni dei miglioramenti del servizio che arriveranno con l’aggiornamento di Windows 10 atteso per il prossimo 17 ottobre. Nella nuova versione del servizio, è presente una “esperienza di gestione centralizzata e semplificata” all’interno del System Center Configuration Manager, che ha lo scopo di combinare diverse funzionalità di protezione, quali Endpoint Detection and Response, Windows Defender Antivirus, Windows Defender Firewall, Windows Defender SmartScreen, Windows Defender Device Guard e Windows Defender Exploit Guard.

C’è anche una nuova dashboard di Security Analytics che ha lo scopo di confrontare la sicurezza dei PC con i parametri raccomandati da Microsoft e, ovviamente, mostrare potenziali vulnerabilità e come possano essere prevenute. Le aziende possono, ora, creare report personalizzati utilizzando Power BI che consente loro di analizzare interattivamente le macchine, gli avvisi e lo stato delle indagini. Gli utenti potranno accedere ai loro dati tramite API speciali che sono incluse all’interno di Intelligence Security Graph, il che significa che possono essere utilizzate in applicazioni personalizzate.

Gli interessati possono provare la nova versione di Windows Defender ATP, gratuitamente, per 90 giorni. Basta una semplice registrazione.

Microsoft, dunque, rende disponibile l’evoluzione del suo sistema di protezione per i PC aziendali, ulteriormente affinato, per consentire di migliorare la sicurezza dei terminali all’interno dei network delle imprese. Una soluzione potente, estremamente utile in un periodo dove gli attacchi informatici si fanno molto importanti. Inoltre, è l’ennesima riprova di come Microsoft punti ad offrire, ai suoi clienti aziendali, il meglio in termini di sicurezza ed affidabilità.