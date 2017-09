Samsung Galaxy Tab A2 S, specifiche e immagini

Luca Colantuoni,

Anche se i tablet sembrano sulla via dell’estinzione, in quanto sostituiti con dispositivi ibridi 2-in-1, molti produttori continuano ad offrire modelli di fascia bassa con prezzi accessibile a tutti. Uno dei prossimi ad arrivare sul mercato dovrebbe essere il Samsung Galaxy Tab A2 S, del quale sono apparse online alcune immagini e le principali specifiche.

Leggendo la possibile dotazione hardware, il Galaxy Tab A2 S sarà quasi certamente un tablet entry level e quindi avrà probabilmente un telaio in plastica. In base alle indiscrezioni, lo schermo ha una diagonale di 8 pollici e una risoluzione HD (1280×720 pixel). Le specifiche comprendono un “vecchio” processore quad core Snapdragon 425 a 1,4 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Per le due fotocamere sono previsti sensori da 8 e 5 megapixel, mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 5.000 mAh.

Nonostante sia un tablet di fascia bassa, Samsung potrebbe integrare una porta USB Type-C, invece della più diffusa micro USB. Per quanto riguarda la connettività non si attendono particolari novità, quindi ci saranno i tradizionali moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 e GPS. Il produttore coreano offrirà anche una versione con chip LTE. Nessuna possibilità invece di trovare l’assistente Bixby, considerata la potenza di calcolo necessaria per il riconoscimento vocale.

Il sistema operativo sarà certamente Android 7.0 Nougat. Il Galaxy Tab A2 S sarà disponibile in Europa nelle colorazioni nero e oro. I prezzi previsti sono 200 euro (WiFi only) e 300 euro (WiFi+LTE). Non è noto al momento quando arriverà sul mercato.