Skype for Business diventa Microsoft Teams

Filippo Vendrame,

Microsoft ha deciso, ufficialmente, di aggiornare Skype for Business a Microsoft Teams, l’ultimo servizio della società per la collaborazione all’interno delle organizzazioni. Il gigante del software, infatti, sta ora consentendo ad alcuni utenti di aggiornare Skype for Business a Microsoft Teams. ZDNET, che per primo si è accorto della novità, aveva evidenziato che in alcuni casi Skype for Business mostrava un messaggio che specificava il passaggio a Microsoft Teams.

Microsoft ha, poi, confermato che consente agli utenti di aggiornare Skype for Business a Microsoft Teams, ma è probabile che l’aggiornamento verrà automaticamente portato a termine per tutti in un secondo momento. L’intero processo di migrazione, infatti, richiederà un po’ di tempo vista la vastità dei numeri in gioco. Per ora, comunque, questo upgrade dovrà essere portato a termine manualmente con il consenso degli utenti. Microsoft, comunque, sottolinea l’importanza di effettuare l’upgrade e intende spingere i suoi utenti ad effettuarlo il prima possibile in maniera tale che gli interessati possano, progressivamente, prendere confidenza con la nuova piattaforma.

Microsoft Teams era conosciuto come Skype Teams, internamente, prima che venisse lanciato ufficialmente. Il servizio è stato costruito dal team di Skype e Microsoft e comprende quasi tutte le funzionalità di chiamata attualmente utilizzabili su Skype for Business.

Non è troppo sorprendente, quindi, vedere Microsoft trasformare Skype for Business in Microsoft Teams. Con questa mossa, il gigante del software punta a separare sempre di più la versione consumer di Skype da quella per i professionisti.

La declinazione standard per gli utenti consumer, infatti, ha ricevuto un profondo restyling che ha introdotto anche novità che mal si sposano con l’uso professionale. Per chi punta ad utilizzare Skype per la propria attività, dunque, Microsoft vuole offrire qualcosa di ancora più sofisticato grazie a Microsoft Teams.