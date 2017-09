3 Italia, arrivano le prime offerte convergenti

Filippo Vendrame,

3 Italia lancia la nuova offerta convergente fisso-mobile. A partire da oggi, 11 settembre, l’operatore mette mano al suo listino consumer e lancia la nuova offerta che consente di proporre al cliente non solo una soluzione di telefonia mobile ma anche una legata alla connettività di rete fissa sia su linea ADSL che su fibra ottica. Grazie a questa novità, 3 Italia può offrire ai suoi clienti una soluzione di connettività a 360 gradi.

3 Fiber è dedicata a tutti coloro che sono raggiunti dalla fibra ottica. 3 Italia, o meglio il gruppo Wind Tre, è partner di Enel Open Fiber e dunque la copertura è quella, ad oggi, offerta dalla nuova rete che Enel sta portando avanti in tutta Italia. I clienti che la sottoscriveranno, dunque, potranno godere di connettività sino a 1000 Mega in download su rete fissa (1000 Mega in FTTH, 100 Mega in FTTC), mentre per quanto riguarda l’offerta mobile, potranno disporre di una SIM con 1000 minuti di chiamate verso tutti, 200 SMS e 2 Giga di traffico dati. Canone di 19,90 euro per 12 rinnovi. Successivamente, il costo salirà a 29,90 euro. Da evidenziare che per i clienti 3 Italia con più di un anno di anzianità o per i clienti ADSL Infostrada che passano alla fibra, l’offerta prevede il prezzo bloccato.

Per chi non è raggiunto dalla rete in fibra ottica, 3 Italia propone 3 ADSL. Le condizioni sono le medesime di 3 Fiber con la sola differenza del canone che è di 17,90 euro per 12 rinnovi per poi passare a 27,90 euro.

Da evidenziare anche alcuni extra che sarà possibile aggiungere a chi sottoscriverà 3 Fiber. I clienti potranno, quindi, richiedere anche “VOCE UNLIMITED” per chiamare illimitatamente i numeri di di Europa Occidentale, USA e Canada a 5 euro e “CALL YOUR COUNTRY HOME” che permette di chiamare illimitatamente alcuni paesi esteri a 5 euro.

Maggiori dettagli delle nuove offerte direttamente sul sito dell’operatore.