Facebook, 1 miliardo in contenuti TV originali

Filippo Vendrame,

Facebook intende investire sino a 1 miliardo di dollari nella produzione di contenuti televisivi originali da proporre ai suoi utenti. Si tratta di una cifra davvero colossale che, secondo il Wall Street Journal, il social network sarebbe disposto a spendere il prossimo anno. Se davvero questa indiscrezione corrispondesse alla verità, sarebbe il chiaro indicatore di come Facebook stia puntando davvero molto forte in questo settore per fare concorrenza non solo a YouTube, ma anche a veri e propri colossi dell’intrattenimento televisivo come Netflix.

Anche se la cifra è ben inferiore a quanto investono, oggi, i maggiori player della TV su internet, l’investimento di Facebook potrebbe risultare anche maggiore se gli utenti gradiranno i primi spettacoli realizzati dal social network. La fonte riporta, infatti, che l’investimento potrà variare sensibilmente in base al gradimento del pubblico dei primi contenuti proposti. L’investimento graviterà intorno a Facebook Watch, la piattaforma di recente debutto su cui il social network pubblicherà contenuti originali da proporre agli utenti. Programmi televisivi che saranno prodotti direttamente o realizzati da editori partner del social network.

Una piattaforma che, però, è al momento disponibile solamente agli utenti americani e che, quindi, non raggiunge la totalità degli iscritti del social network.

Solo il tempo, dunque, potrà chiarire se la nuova piattaforma video di Facebook avrà quel successo che i vertici del social network sperano di ottenere.

Rivaleggiare contro i mostri sacri dell’intrattenimento televisivo non è certamente facile, ma dalla sua, Facebook, ha gli oltre 2 miliardi di utenti che costituiscono una base potenziale davvero notevole, a patto, però, che Facebook Watch sia aperto a tutti quanti.

Nei prossimi mesi, dunque, Facebook lancerà la sua nuova offerta di contenuti originali e sarà davvero interessante scoprire cose ha in serbo per tutti i suoi iscritti.