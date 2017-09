Instagram, maggiore flessibilità per le Storie

Filippo Vendrame,

Instagram sta avendo un enorme successo con la sue Storie e sta, adesso, lavorando per migliorarle ulteriormente. Oggi, le Storie sono una funzionalità che permette di caricare foto e video, personalizzabili con adesivi e testi, che scompaiono dopo 24 ore. Trattasi di una funzione ispirata “pesantemente” da quella presente da tempo su Snapchat. Tuttavia, adesso, il social network fotografico starebbe testando una nuova funzionalità delle sue Storie che permetterebbe di utilizzare i contenuti “vecchi” di una settimana per creare le Storie. Oggi, infatti, si possono usare solo le foto ed i video delle ultime 24 ore.

Alcuni fortunati utenti, infatti, hanno notato che, invece di visualizzare le foto ed i video delle ultime 24 ore da utilizzarsi per le Storie, hanno trovato i contenuti dell’ultima settimana. Sembra, dunque, che Instagram voglia offrire una maggiore flessibilità per la creazione delle Storie. La novità potrebbe risultare particolarmente utile per i brand che utilizzano su Instagram la funzione delle Storie per pubblicizzare le loro iniziative o i loro prodotti. La possibilità di creare Storie con i contenuti dell’ultima settimana, infatti, dovrebbe facilitare la creazione delle Storie.

Sebbene, comunque, la funzionalità permetta di utilizzare contenuti dell’ultima settimana, le Storie così create avranno, sempre, una vita di 24 ore.

Non è chiaro quando questa novità potrà arrivare per tutti. Instagram, al riguardo, non ha fornito alcuna indicazione.