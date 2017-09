iPhone OLED da 5.8 pollici? Si chiamerà iPhone X

Marco Grigis,

A poco più di 24 ore dal tanto atteso evento Apple, e dalla presentazione dei nuovi smartphone di Cupertino, emergono importanti novità sui nomi scelti dal gruppo per gli inediti device. È quanto è emerso dalla Golden Master di iOS 11 consegnata nel corso del weekend agli sviluppatori, pronta a confermare un’indiscrezione già apparsa online a inizio della scorsa settimana: vi sarà una piccola rivoluzione di catalogo dalle parti della California. A partire dai successori di iPhone 7, chiamati semplicemente iPhone 8, mentre il nuovo modello da 5.8 pollici verrà ribattezzato iPhone X.

Stando a quanto scovato da diversi developer, tra cui Steve Troughton-Smith, la beta finale di iOS 11 ha svelato i nomi dei nuovi smartphone in via di presentazione in quel di Cupertino. I classici modelli da 4.7 e 5.5 pollici salteranno la consueta generazione “S”, per assumere semplicemente il nome di iPhone 8 e iPhone 8 Plus, mentre l’attesa versione OLED si chiamerà iPhone X. La lettera “x” va intesa in numeri romani, quindi come “dieci”, in omaggio al decennale della nascita della linea.

Fino a pochi giorni fa, i principali analisti dell’universo Apple hanno scommesso su una denominazione classica per gli smartphone in arrivo, ovvero iPhone 7S e iPhone 7S Plus per i dispositivi LCD e iPhone 8 per quello OLED. Eppure Apple deve aver deciso di semplificare il catalogo, anche per non generare troppa confusione nell’utenza, abbandonando la generazione “s”. D’altronde, sebbene iPhone 8 e iPhone 8 Plus mantengano delle caratteristiche estetiche simili ai predecessori, si differenzieranno per l’introduzione di una scocca in vetro e di un’inedita ricarica wireless.

Al momento, non è giunta l’ufficializzazione né da Cupertino né tantomeno dai partner asiatici, spesso protagonisti di numerosi leak targati mela morsicata. In ogni caso, i riferimenti rinvenuto in iOS 11 dovrebbero essere ormai definitivi, a meno di remoti ripensamenti dell’ultimo minuto. L’appuntamento è per domani, alle 19 del fuso italiano, in diretta streaming dallo Steve Jobs Theater di Apple Park.