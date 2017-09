Smartphone Android One anche da Motorola?

Luca Colantuoni,

Il progetto Android One, nato nel 2014 per incrementare la diffusione degli smartphone nei paesi emergenti, non ha riscontrato un grande successo. La situazione potrebbe però migliorare grazie al supporto da parte di produttori più noti, tra cui Xiaomi. Secondo il noto leaker Evan Blass, Motorola darà una mano a Google con il lancio di un modello Android One che, almeno esteticamente, somiglia al recente Moto X4.

Gli smartphone Android One sono sempre stati prodotti di fascia bassa fino all’annuncio del recente Xiaomi Mi A1 con telaio in alluminio, schermo full HD da 5,5 pollici, processore Snapdragon 625, 4 GB di RAM, 64 GB di storage e doppia fotocamera posteriore con zoom ottico 2x. Si tratta quindi di ottime caratteristiche per un dispositivo che costa solo 14.999 yuan (circa 200 euro). Una eventuale versione Android One del Motorola Moto X4 migliorerebbe ulteriormente la qualità del catalogo.

L’immagine pubblicata su Twitter da Evan Blass mostra solo la parte posteriore dello smartphone (da notare il logo nella parte inferiore). Il design e la dual camera sono identici a quelle del Moto X4 standard, ma non è possibile confermare la dotazione hardware.

Lo smartphone Motorola possiede un telaio in alluminio e vetro, schermo full HD da 5,2 pollici, processore Snapdragon 630, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, doppia fotocamera da 12 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, batteria da 3.000 mAh. Il sistema operativo installato è Android 7.1 Nougat, aggiornabile ad Android 8.0 Oreo. Il produttore statunitense apporta pochi cambiamenti all’interfaccia, ma l’eventuale versione Android One sarà ovviamente stock al 100%.