SpaceX, nuovi dettagli sulla tuta spaziale

Filippo Vendrame,

Il CEO di SpaceX, Elon Musk, ha condiviso un’altra immagine della nuova ed avanzata tuta spaziale che la società sta progettando. Questa volta, l’immagine mostra tutta la nuova tuta e permette di carpire nuovi dettagli su questo interessante progetto legato alle spedizioni spaziali umane. L’immagine, condivisa attraverso Instagram, mostra un astronauta mentre sta vicino ad una capsula Dragon, il veicolo che SpaceX sta costruendo per la NASA per consentire alle persone di poter viaggiare verso la Stazione Spaziale Internazionale.

In origine, nelle ultime due settimane, Elon Musk aveva già fatto trapelare alcune informazioni su questa nuova tuta spaziale, ma aveva mostrato solo immagini parziali. Questo nuovo scatto, invece, mostra la tuta nella sua completezza, compresi i guanti e gli stivali. Tuttavia, il CEO di SpaceX non ha voluto diramare ulteriori dettagli tecnici, ma ha promesso di fornire nuove informazioni nel corso dei prossimi giorni. Di questa tuta, infatti, si sa che è realizzata per essere indossata dagli astronauti durante i viaggi con la capsula Dragon. Tuta da utilizzarsi, in primo luogo, in scenari di emergenza in caso di improvvisa depressurizzazione della capsula. La nuova tuta, infatti, mentendo la pressione interna stabile, permette di consentire alle persone di rimanere in vita.

Astronaut spacesuit next to Crew Dragon A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Sep 8, 2017 at 1:04pm PDT

Sfortunatamente, però, mancano tutti i dettagli tecnici che potrebbero far comprendere meglio il progetto molto interessante di SpaceX per le missioni umane nello spazio.

I dettagli, comunque, arriveranno e solo allora si potrà capire davvero cosa il vulcanico Elon Musk ha in serbo per gli astronauti.