Xiaomi sfida Apple con il nuovo Mi Notebook Pro

Luca Colantuoni,

Prima di annunciare gli smartphone Mi MIX 2 e Mi Note 3, Xiaomi ha presentato in Cina il nuovo Mi Notebook Pro, modello più potente dell’attuale Mi Notebook Air. Alcune caratteristiche del dispositivo sono state confrontate con il MacBook Pro per dimostrare i vantaggi rispetto al prodotto Apple.

Il Mi Notebook Pro è un ultraportatile di fascia alta. Xiaomi ha scelto una lega di magnesio per il telaio (colore grigio scuro) e una dotazione hardware che offrono una perfetta combinazione tra estetica e potenza di calcolo. Il notebook possiede uno schermo da 15,6 pollici, protetto dal Gorilla Glass 3, con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e integra processori Intel Core i5-8250U e i7-8550U, affiancato da 8 o 16 GB di RAM DDR4 a 2.400 MHz, SSD PCIe x4 da 256 GB e scheda video discreta Nvidia GeForce MX150 con 2 GB di memoria GDDR5. Il sistema di raffreddamento simmetrico incrementa il flusso d’aria del 40% e migliora la dispersione del calore.

Le specifiche del Mi Notebook Pro comprendono inoltre moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1, due porte USB 3.0, due porte USB Type-C, uscita HDMI, card reader 3-in-1, webcam HD, jack da 3,5 millimetri e altoparlanti Harman Infinity da 2,5 Watt con audio Dolby Atmos. La tastiera retroilluminata è il 19% più ampia di quella del MacBook Pro e include anche i tasti funzione. Nell’angolo superiore destro del touchpad è presente il lettore di impronte digitali compatibile con Windows Hello.

La batteria da 60 Wh supporta la ricarica rapida (50% in 35 minuti). Dimensioni e peso del notebook sono 360,7×243,6×15,9 e 1,95 Kg, rispettivamente. I prezzi sono 5.699 yuan (Core i5 + 8 GB di RAM), 6.399 yuan (Core i7 + 8 GB di RAM) e 6.999 yuan (Core i7 + 16 GB di RAM). Quasi certamente il notebook non arriverà in Europa, quindi gli utenti dovranno ricorrere a store online non ufficiali.