Xiaomi annuncia Mi MIX 2 e Mi Note 3

Luca Colantuoni,

Oltre al Mi Notebook Pro, Xiaomi ha annunciato due nuovi smartphone Android durante l’evento organizzato in Cina. Il Mi MIX 2, successore del Mi MIX, è caratterizzato da un display full screen con rapporto di aspetto 18:9, mentre il Mi Note 3 è sostanzialmente un Mi 6 con uno schermo più ampio.

Xiaomi Mi MIX 2

Il Mi MIX 2 eredita il design del precedente modello, ma introduce diverse novità. Innanzitutto la cornice inferiore, in cui è integrata la fotocamera frontale da 5 megapixel, è il 12% più sottile. La riduzione dello spessore è stata ottenuta spostando il controller dello schermo dietro al pannello LCD, sfruttando una tecnologia denominata “chip-on-film”. Il nuovo smartphone possiede un display da 5,99 pollici con risoluzione 2160×1080 pixel. Il telaio è composto da un frame in alluminio e un cover in ceramica, mentre intorno alla fotocamera posteriore è presente un anello placcato in oro 18K.

Anche nel MIX 2 l’audio dell’altoparlante viene veicolato attraverso lo schermo, grazie al sensore piezoelettrico Cantilever che converte le vibrazioni in suono udibile dall’orecchio umano. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 835, 6 GB di RAM, 64/128/256 GB di storage, fotocamera posteriore da 12 megapixel (la stessa del Mi 6), connettività LTE globale e batteria da 3.400 mAh. I prezzi sono 3.299 yuan (6GB+64GB), 3.599 yuan (6GB+128GB) e 3.999 yuan (6GB+256GB). La versione Special Edition con telaio unibody in ceramica, 8 GB di RAM e 128 GB di storage costa 4.699 yuan.

Xiaomi Mi Note 3

Il Mi Note 3 è un Mi 6 con schermo da 5,5 pollici. Il design è infatti identico, così come il materiale utilizzato per entrambi i lati (vetro), mentre il frame è in alluminio serie 7000. La dotazione hardware è tuttavia inferiore. Lo smartphone integra un processore octa core Snapdragon 660, affiancato da 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 megapixel, abbinati ad un obiettivo grandangolare e ad un teleobiettivo con zoom ottico 2x. È possibile quindi applicare il popolare effetto bokeh.

La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 16 megapixel con funzionalità Adaptable AI Beauty. Le altre specifiche comunicate da Xiaomi sono le seguenti: lettore di impronte digitali, sblocco con riconoscimento facciale, chip NFC, porta USB Type-C, altoparlanti stereo e batteria da 3.500 mAh. I prezzi sono 2.499 (6GB+64GB, colore nero), 2.899 yuan (6GB+128GB, colore nero) e 2.999 yuan (6GB+128GB, colore blu).