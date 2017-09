Apple TV 4K: novità anche per il telecomando

Marco Grigis,

A poche ore dall’atteso evento Apple, previsto per questa sera alle 19 del fuso italiano, emergono nuovi dettagli su uno dei tanti device che potrebbero occupare il palco dello Steve Jobs Theater di Apple Park. Si tratta di Apple TV, un set-top-box pronto all’aggiornamento agli standard 4K e HDR, così come ormai noto da diverse settimane. Non è però tutto, poiché il gruppo di Cupertino potrebbe aver previsto interessanti novità anche per il telecomando, introducendo un sistema di feedback aptico.

L’indiscrezione proviene dallo sviluppatore brasiliano Guilherme Rambo, il quale ha analizzato a lungo le Golden Master di iOS 11 e tvOS 11. Nel codice dei sistemi operativi, vi sarebbero delle stringhe di codice pronte a svelare nuove funzioni per il Siri Remote di Apple TV, commercializzato come Apple TV Remote in quei mercati dove l’assistente vocale di Cupertino non è disponibile.

In particolare, vi sarebbero dei riferimenti ai comandi “actuator calibration” e “force calibration”, due dettagli che lascerebbero intendere la promozione del telecomando a un sistema di feedback aptico. Si tratta di un’introduzione non da poco, per uno dei più apprezzati controlli remoti di sempre: con il lancio della rinnovata Apple TV nel 2015, infatti, la Mela ha deciso di realizzare un telecomando dotato di vetro touchscreen, per un device collegato al set-top-box tramite bluetooth per evitare gli intoppi di puntamento tipici degli infrarossi.

Al momento non sono emersi numerosi dettagli tecnici su Apple TV 4K, se non il possibile supporto a un chip A10X Fusion, abbinato a quest’ultimo a 3 GB di RAM. La risoluzione in streaming dovrebbe essere da 2160p, compatibile con HDR10 e Dolby Vision, per una richiesta di banda tra i 15 e i 20 Mb/s. L’appuntamento è quindi per questa sera, a partire dalle 19, con la diretta in streaming da Apple Park: sarà la prima volta che gli interni dello Steve Jobs Theater verranno mostrati al pubblico.