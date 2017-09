Evento Apple: Apple TV 4K

Marco Grigis,

Non solo Apple Watch Series 3, sul palco dello Steve Jobs Theater vi è spazio per altri prodotti targati mela morsicata. A partire da Apple TV, il set-top-box multimediale del gruppo, il cui ultimo aggiornamento risale al 2015: il dispositivo è stato di recente premiato per la perfetta integrazione di Siri nell’esperienza di visione televisiva.

Considerato come l’esperienza domestica di visione sia oggi sempre più declinata ai grandi schermi di elevata risoluzione, Apple ha deciso di aggiornare il set-top box al 4K e all’HDR, con Apple TV 4K. Il dispositivo supporta gli standard HDR10 e Dolby Vision, per garantire il meglio della visione anche semplicemente in salotto.

Il dispositivo incorpora un chipset A10X, lo stesso di iPad Pro, per prestazioni anche di quattro volte migliori rispetto alla precedente generazione. Naturalmente, per la nuova Apple TV, verrà aggiornato anche il parco contenuti di iTunes, con il lancio di film in 4K allo stesso prezzo degli HD. Non ultimo, gli utenti che avessero già acquistato film in HD, al passaggio alla nuova Apple TV riceveranno gratuitamente l’aggiornamento alla nuova risoluzione. Ancora, il 4K sarà ottimizzato anche con servizi di terze parti come Netflix e Amazon Prime Video.

Nel mentre, Apple migliorerà la TV App, sia espandendo la sua disponibilità in altre nazioni del mondo, sia lanciando un servizio di Live Sports negli Stati Uniti. Non è però tutto, poiché l’esperienza d’uso migliorerà anche sul fronte dei videogiochi: Apple TV 4K, sfruttando proprio il medesimo chipset di iPad Pro, eleva il gameplay con dettagli grafici mai visti su un dispositivo di così piccole dimensioni.