LG V30 riceve numerosi premi all’IFA 2017

Il nuovo LG V30 è sicuramente il dispositivo più interessante tra quelli annunciati all’IFA 2017 di Berlino. Il phablet del produttore coreano racchiude il meglio della tecnologia attuale, tra cui spiccano l’ottimo display OLED Full Vision da 6 pollici, la doppia fotocamera posteriore e l’audio Hi-Fi. Lo smartphone ha ricevuto durante la manifestazione tedesca 26 premi dalla stampa specializzata che testimoniano la qualità del prodotto. Per completare il “quadro” manca solo un dettaglio, ovvero il prezzo.

Quasi tutti gli esperti del settore concordano nel considerare il V30 uno degli smartphone migliori in assoluto. Lo schermo Full Vision del phablet ha lo stesso rapporto di aspetto (18:9) del display usato per il recente LG G6, ma cambia il tipo di pannello (da LCD a OLED) e aumenta la diagonale (da 5,7 a 6 pollici). Altra importante novità è la dual camera posteriore con sensori da 16 e 13 megapixel. Quella principale integra lenti Crystal Clear in vetro e un obiettivo con apertura f/1.6.

Il V30 integra inoltre un Advanced Hi-Fi Quad DAC che permette di avere un audio di elevata qualità, applicando filtri digitali e preset sonori. Queste e altre caratteristiche, come il processore Snapdragon 835, il supporto per la registrazione video 4K HDR10 e l’elegante design hanno permesso al produttore coreano di ricevere 26 riconoscimenti all’IFA 2017 di Berlino.

Galleria di immagini: LG V30, immagini del phablet

LG non ha tuttavia comunicato il prezzo e la disponibilità in tutti i mercati. In Corea del Sud, dove lo smartphone sarà in vendita dal 21 settembre, la versione con 64 GB di storage dovrebbe costare 949.300 won, mentre per quella con 128 GB (V30+) si prevede una cifra di 998.800 won. A titolo di confronto, il prezzo del Galaxy Note 8 è 1.090.000 won. Considerati i vari balzelli, il V30 dovrebbe costare in Italia almeno 900 euro.