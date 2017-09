Nintendo aumenta la produzione di SNES Mini

Cristiano Ghidotti,

Nintendo non ripeterà l’errore commesso lo scorso anno e sarà in grado di assicurare a tutti coloro intenzionati ad acquistare uno SNES Mini la possibilità di farlo. La produzione è stata fortemente incrementata così da soddisfare una domanda che non accenna a rallentare. La conferma arriva da una fonte decisamente autorevole: Reggie Fils-Aime, presidente della divisione americana del gruppo, intervenuto sulle pagine del Financial Times a poco più di un paio di settimane dal debutto del prodotto sul mercato.

Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, questo il nome completo della riedizione in miniatura della leggendaria console 16-bit, è tornata in vendita online (In offerta su Amazon a 79 euro) e acquistandola subito sarà possibile riceverla al day one del 29 settembre. Stando a quanto affermato, lo scorso anno furono prodotte poche unità di NES Mini (tornerà in vendita nel 2018) per un errore di valutazione: Nintendo basò le proprie previsioni sulle vendite registrate da prodotti simili commercializzati da altre aziende. Il consiglio di Fils-Aime è quello di non pagare alcun sovrapprezzo rispetto ai 79,99 dollari (79,99 euro nel vecchio continente) ufficiali.

Consiglio fortemente di non pagare un sovrapprezzo per SNES Classic sui siti di aste online. Non dovreste pagare più di 79,99 dollari.

Questi i 21 giochi preinstallati su SNES Mini al momento dell’acquisto: Contra III The Alien Wars, Donkey Kong Country, EarthBound, Final Fantasy III, F-ZERO, Kirby Super Star, Kirby’s Dream Course, The Legend of Zelda A Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, Star Fox 2, Street Fighter II Turbo Hyper Fighting, Super Castlevania IV, Super Ghouls ‘n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, Super Mario World, Super Metroid, Super Punch-Out!!, Yoshi’s Island. Si ricorda che nella confezione sono presenti due controller, per lanciarsi subito in sfide multiplayer (con i titoli supportati) in compagnia di un amico.