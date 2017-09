Samsung Galaxy Note 8, record di prenotazioni

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Note 8 arriverà nei negozi il 15 settembre e verrà dato il via alle consegne delle unità ordinate dagli utenti a partire dal 23 agosto. Samsung ha quindi comunicato i primi dati ufficiali: circa 650.000 smartphone prenotati in 40 paesi. Il dato è 2,5 volte migliore di quello fatto registrare dallo sfortunato Galaxy Note 7. Ciò testimonia che la serie Note è ancora molto popolare.

DJ Koh, Presidente della divisione mobile, ha dichiarato che @laquo;la risposta iniziale per il Galaxy Note 8 è molto incoraggiante@raquo;, quindi Samsung prevede di superare il record di vendite del Galaxy Note 5 (il Galaxy Note 7 è stato ritirato dal mercato dopo circa due mesi dal lancio, a causa della “batteria esplosiva”). In seguito a questa debacle, costata vari miliardi di dollari, gli esperti del settore avevano ipotizzato la fine del brand Note. Samsung ha invece deciso di premiare la fedeltà dei suoi utenti, annunciando il Galaxy Note 8. Il problema della batteria è stato risolto riducendo la capacità, cambiando il layout interno e aumentando i controlli di qualità.

Nei prossimi mesi si potrà valutare concretamente il successo o meno del phablet, effettuando eventualmente un confronto con il Galaxy S8. Samsung occupa ancora il primo posto nella top 5 dei produttori mondiali, ma deve fronteggiare l’attacco di concorrenti sempre più agguerriti, il più “pericoloso” dei quali è Huawei. Senza ovviamente dimenticare l’avversario storico, ovvero Apple, che questa sera annuncerà i nuovi iPhone.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy Note 8, immagini del phablet

Per conservare la leadership è necessario introdurre frequenti novità. Dopo lo schermo Infinity Display e la doppia fotocamera posteriore, Samsung dovrebbe annunciare un Galaxy Note con display pieghevole. Koh ha confermato che, in base all’attuale roadmap, il lancio è previsto per il 2018. Prima però occorre risolvere alcuni problemi tecnici.