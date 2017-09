Tesla, in arrivo tanti nuovi Supercharger

Filippo Vendrame,

Il vero valore aggiunto delle Tesla è la rete Superchager che permette di affrontare lunghi viaggi sapendo di avere sempre a disposizione stazioni di ricarica rapida che permettono di non rimanere mai a corto di energia elettrica. La richiesta dei possessori delle Model S, Model X e Model 3 è quella di poter disporre di un sempre numero maggiore di Supercharger per poter viaggiare davvero su ogni strada. La società americana, dunque, ha voluto ancora una volta accontentare i suoi clienti ed ha annunciato la pianificazione di centinaia di nuovi Supercharger in tutto il mondo.

L’obiettivo è quello di arrivare ad oltre 10 mila Supercharger in tutto il mondo entro la fine del 2017. Una rete di ricarica rapida, dunque, davvero impressionante che è presente praticamente ovunque in tutte le principali nazioni del mondo. Un lavoro che non si ferma visto che per il 2018 si punta ad arrivare a ben 18 mila Supercharger. Scorrendo la nuova mappa che mostra la collocazione dei punti di ricarica attivi e di quelli di prossima apertura, è facile capire il grande lavoro che sta facendo Tesla nel realizzare la sua rete di ricarica rapida. I nuovi punti di ricarica programmati da Tesla non sono solamente relativi al territorio americano, ma anche al territorio europeo, asiatico ed australiano.

Per quanto riguarda l’Italia, la programmazione dei Supercharger prevede di arrivare con nuovi punti di ricarica nelle seguenti zone:

Como

Carsoli Oricola

Civitavecchia

Piacenza

Vicenza

Sanremo

Bardonecchia

Alessandria

Grosseto

Aprilia

Firenze

Viaggiare con le auto elettriche di Tesla sarà, dunque, presto ancora molto più facile grazie ad una rete di ricarica rapida che non ha eguali per dimensioni e potenza.