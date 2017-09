Tesla svela i mini Supercharger per le città

Filippo Vendrame,

Tesla ha reso possibile l’utilizzo esteso delle auto elettriche grazie agli investimenti sui Supercharger, cioè stazioni di ricarica rapida nate con l’obiettivo di poter ricaricare rapidamente le auto e consentire, così, i lunghi viaggi. Ma con la diffusione delle Model S, delle Model X e soprattutto con l’arrivo delle Model 3, la società americana ha deciso che i Supercharger devono anche entrare nelle città per consentire ai possessori di una Tesla di poter ricaricare rapidamente le loro auto anche quando vanno a fare la spesa tutti i giorni e non solamente quando devono affrontare lunghi viaggi.

Testa, dunque, ha annunciato una nuova generazione di Supercharger pensati per gli ambienti urbani. Più piccoli rispetto a quelli presenti nelle attuali stazioni di ricarica, debutteranno presto a Chicago e Boston per poi essere installati anche altrove. Questi nuovi Superchargers più piccoli sono meno potenti di quelli delle grandi aree di ricarica ed offrono una potenza di 72kW che è circa la metà della potenza dei Supercharger canonici (120 KW). Questo significa che la batteria delle Tesla si ricaricherà più lentamente. Ma questo non dovrebbe essere un problema visto che il loro target è diverso. I Supercharger delle città sono pensati per chi deve lasciare la macchina in ricarica mentre si portano a termine alcuni impegni personali o professionali, o per ricaricare l’auto se non si dispone di un punto di alimentazione casalingo.

Tesla, infatti, poco prima del lancio della Model 3 aveva già anticipato la volontà di realizzare Supercharger urbani anche per agevolare chi non poteva disporre di un punto di ricarica a casa.

Infatti, questi nuovi mini Supercharger saranno collocati vicino ai supermercati o ai centri commerciali delle città in modo che i proprietari possano trascorrere il tempo di carica eseguendo commissioni personali piuttosto che attendere la ricarica in auto.

Tesla, dunque, continua ad investire sulla sua rete di ricarica che è il vero valore aggiunto di tutti i suoi modelli di auto che grazie ad essa possono percorrere tutte le strade del mondo senza correre il rischio di rimanere senza ricarica.