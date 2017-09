FIFA 18: demo in download e requisiti PC

Cristiano Ghidotti,

EA Sports svela le proprie carte e consente a tutti di mettere mano al gameplay di FIFA 18: la demo della simulazione calcistica è disponibile in download gratuito per le piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. La tempistica non è affatto casuale: mancano solo un paio di giorni all’esordio del concorrente PES 2018.

Sono dodici le squadre con le quali scendere in campo in questa versione dimostrativa: Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, LA Galaxy, Toronto, Boca Juniors, Guadalajara e Vissel Kobe. Gli stadi, invece, sono quattro: Santiago Bernabéu, La Bombonera, StubHub Center e King Fahd Stadium. Il pacchetto contiene anche un’anteprima della modalità Il Viaggio, introdotta lo scorso anno con successo e riproposta in questa stagione per raccontare un nuovo capitolo della carriera della giovane promessa Alex Hunter.

Di seguito i requisiti di sistema, minimi e consigliati, necessari per giocare a FIFA 18 (In offerta su Amazon a 59 euro), che farà il suo esordio ufficiale il 29 settembre. Da notare che EA Sports fa distinzione tra DirectX 11 e DirectX 12. In tutti i casi lo spazio richiesto per l’installazione su disco fisso ammonta a 50 GB.

FIFA 18: requisiti minimi PC (DirectX 11)

Sistema operativo: Windows 7 (64-bit) o successivo;

processore: Intel Core i3-2100 da 3,1 GHz, AMD Phenom II X4 965 da 3,4 GHz;

RAM: 8 GB;

scheda video: NVIDIA GTX 460, AMD Radeon R7 260.

FIFA 18: requisiti consigliati PC (DirectX 11)

Sistema operativo: Windows 7 (64-bit) o successivo;

processore: Intel Core i5-3550K da 3,4 GHz, AMD FX 8150 da 3,6 GHz;

RAM: 8 GB;

scheda video: NVIDIA GTX 660, AMD Radeon R9 270.

FIFA 18: requisiti minimi PC (DirectX 12)

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit);

processore: Intel Core i3 6300T/4340/4350, AMD Athlon X4 870K/FX-4350/FX-4330;

RAM: 8 GB;

scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB), AMD Radeon RX 460/R9 270/R7 370.

FIFA 18: requisiti consigliati PC (DirectX 12)

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit);

processore: Intel Core i3 6300T/4340/4350, AMD Athlon X4 870K/FX-4350/FX-4330;

RAM: 8 GB;

scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB), AMD Radeon R9 270X