HTC U11 Life anche in versione Android One?

Luca Colantuoni,

Circa un mese fa erano emerse indiscrezioni su un HTC U11 in versione “mini”, ovvero con display più piccolo e una dotazione hardware di fascia media. Nelle ultime ore sono trapelate informazioni su una versione Android One dello stesso smartphone, noto come HTC U11 Life. Il progetto avviato da Google nel 2014 potrebbe quindi ricevere l’appoggio di un altro big del settore, dopo Xiaomi e probabilmente Motorola.

L’obiettivo di Android One era quello di incrementare la diffusione del sistema operativo nei paesi emergenti, offrendo smartphone di fascia bassa con prezzi accessibili alla maggioranza degli utenti. Il progetto non ha riscontrato un grande successo per una serie di ragioni, ma il supporto di noti produttori potrebbe destare più interesse. Il rovescio della medaglia sarà forse un incremento dei prezzi (uno degli aspetti negativi di HTC), considerata la migliore qualità dei dispositivi. Rimane tuttavia il vantaggio principale, ovvero Android stock e quindi aggiornamenti più rapidi.

La versione Android One di HC U11 Life avrà le stesse specifiche del modello standard: schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 630, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamere da 16 megapixel, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo sarà Android 7.1.1 Nougat, aggiornabile ad Android 8.0 Oreo. HTC eliminerà quasi tutte le app proprietarie, tranne Edge Sense, Zoe e HTC Camera.

Il prezzo dello smartphone non è noto, ma si prevede un cifra simile a quella del Moto X4 Android One, quindi circa 400 dollari. Possibile il lancio anche nei mercati più importanti, tra cui gli Stati Uniti.