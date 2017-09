Instagram, le Storie si condividono su Direct

Filippo Vendrame,

Instagram ha annunciato una nuova ed interessante novità per le sue Storie. Gli utenti, infatti, potranno, adesso, condividere le Storie con i loro amici attraverso Direct. In questo modo, il social network fotografico vuole offrire ai suoi iscritti nuovi modi per condividere le Storie preferite. La condivisione attraverso Direct è assolutamente banale. Tutto quello che sarà necessario fare è aprire una Storia e cliccare sul pulsante Direct nell’angolo in basso a destra, selezionando, poi, un amico o un gruppo con cui condividere la Storia.

Quando un utente riceverà una Storia da un suo contatto, la troverà all’interno della casella di posta in arrivo di Direct. Tuttavia, quando la Storia scomparirà (la durata è di 24 ore), sarà eliminata anche all’interno di Direct. Instagram, comunque, offre anche la possibilità per gli utenti di poter bloccare questa funzione per le loro Storie. Utile se non si vuole che le proprie Storie siano condivise dagli altri. Chi, inoltre, possiede un account privato, può stare ancora più tranquillo perché solo i contatti approvati potranno vedere le Storie all’interno di Direct.

Le Storie di Instagram stanno avendo un grande successo, tanto da essere utilizzate da più di 250 milioni di utenti. Questa novità, sicuramente, migliorerà ancora di più l’esperienza d’uso.

Il rollout della possibilità di poter condividere le Storie all’interno di Direct è già in corso sia su iOS che su Android. Nello specifico, la nuova funzionalità si trova all’interno della versione 11.0 dell’applicazione.