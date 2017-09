iPhone X sfonda quota 1000 euro: tutti i prezzi

Giacomo Dotta,

In modo del tutto giustificato se si valuta il differenziale rispetto ai modelli antecedenti, Apple ha portato il proprio nuovo smartphone per la prima volta oltre quota 1000 euro. La versione più basilare dell’iPhone X, dotata di 64GB di memoria interna, parte infatti in Italia da 1189 euro, quota fatidica che segnala il confine virtuale tra la nuova generazione degli smartphone e quella antecedente.

Molto si potrà discutere su questo prezzo dell’iPhone X, sul valore effettivo che lo smartphone mette nelle mani degli utenti, sul differenziale del device rispetto alla concorrenza e sull’opportunità di un prezzo simile per quello che fino a pochi anni or sono era considerato semplicemente un telefono: molto se ne potrà discutere, ma probabilmente molto se ne è giù discusso a Cupertino ove con estremo entusiasmo la generazione X del device è stata annunciata proprio in occasione del primo grande evento presso lo Steve Jobs Theatre.

iPhone X sarà disponibile per le prenotazioni in Italia a partire dal 27 ottobre, arrivando nelle mani degli utenti a partire dal 3 novembre.

I prezzi dei nuovi device Apple

Sono vari i dispositivi annunciati da Apple in occasione del proprio evento presso lo Steve Jobs Theatre e questi sono i prezzi ufficiali dei device una volta approdati sul mercato italiano:

iPhone X

64GB: 1189 euro

256GB: 1359 euro

iPhone 8 Plus

64GB: 949 euro

256GB: 1119 euro

iPhone 8

64GB: 839 euro

256GB: 1009 euro

Apple Watch Series 3

38mm: 379 euro

42mm: 409 euro

Apple TV 4K