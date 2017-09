Windows 10, update cumulativo per il Patch Tuesday

Filippo Vendrame,

Come ogni secondo martedì del mese, arriva puntuale la ricorrenza del Patch Tuesday. Per quanto concerne Windows 10, Microsoft ha rilasciato un importante aggiornamento cumulativo per tutte le declinazioni del suo sistema operativo. Nello specifico, per quanto concerne i PC con installato Creators Update, l’aggiornamento è identificato dalla sigla KB4038788 e porta la build del sistema operativo alla versione 15063.608. Lo stesso aggiornamento è disponibile anche per Windows 10 Mobile.

Il change log distribuito da Microsoft è molto chiaro e vede la casa di Redmond andare a risolvere molti problemi, anche di sicurezza, individuati dagli utenti. Il gigante del software è intervenuto in moltissime aree del sistema operativo per andarlo ad ottimizzare e per migliorare l’esperienza d’uso, rendendola anche più sicura. L’elenco dei correttivi è davvero lunghissimo e i più curiosi possono andare a scorrerlo direttamente dal sito di Microsoft. Nessuna novità a livello di funzionalità, ovviamente. Per quelle bisognerà attendere ancora un mesetto, quando dal 17 ottobre prossimo, la casa di Redmond inizierà a distribuire Windows 10 Fall Creators Update.

Vista l’importanza di questo aggiornamento, per i possessori di un PC Windows 10 il suggerimento è quello di installarlo quanto prima attraverso il canonico strumento di Windows Update. Al termine dell’installazione sarà necessario riavviare il PC per rendere effettive le modifiche.

Si evidenzia, che Microsoft ha, anche, distribuito un importante aggiornamento del Flash Player che va a risolvere diverse problematiche e vulnerabilità. Anche in questo caso, l’aggiornamento arriva attraverso Windows Update.