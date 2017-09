YuMi, direttore d’orchestra robot di ABB

Luca Colantuoni,

In occasione del Festival Internazionale della Robotica, ABB ha mostrato il funzionamento di YuMi durante un concerto di beneficenza. Il robot dual-arm è stato utilizzato come direttore dell’Orchestra Filarmonica di Lucca e del noto tenore italiano Andrea Bocelli. L’esibizione è avvenuta nel Teatro Verdi di Pisa davanti ad oltre 800 ospiti, tra cui il CEO dell’azienda svizzera Ulrich Spiesshofer.

YuMi è ovviamente un robot industriale progettato per eseguire un altro genere di compiti, ma ABB ha voluto mostrare i risultati raggiunti in questo settore attraverso un’esibizione solitamente riservata a persone in carne e ossa. Il robot ha diretto il tenore Andrea Bocelli nella famosa aria “La donna è mobile” del Rigoletto di Verdi e il soprano Maria Luigia Borsi nell’aria “O mio babbino caro” del Gianni Schicchi di Puccini. Infine ha condotto l’orchestra in un passaggio dell’intermezzo dell’opera Cavalleria Rusticana di Mascagni.

La performance perfetta del robot e la sua fluidità di movimento hanno richiesto la programmazione della giusta sequenza di movimenti tra avambraccio, gomito e polso. Lo stupefacente risultato finale è stato ottenuto in due fasi. In un primo momento, ABB ha catturato i movimenti del direttore d’orchestra Andrea Colombini, utilizzando un processo denominato “lead-through programming“, come si può vedere nel seguente video:

Successivamente, gli esperti dell’azienda svizzera hanno usato il software RobotStudio per sincronizzare i movimenti con la musica. YuMi ha riprodotto le sfumature gestuali di un direttore d’orchestra con un livello di fluidità molto elevato. ABB ha voluto evidenziare che uomo e macchina possono lavorare insieme. Un robot non potrà mai avere la tecnica, l’interpretazione e il carisma di un vero direttore d’orchestra.