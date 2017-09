AGCOM, stop alle tariffe da 28 giorni

Filippo Vendrame,

AGCOM ribadisce che il periodo di fatturazione delle offerte di rete fissa e di quelle convergenti (fisso+mobile) debba essere mensile. Una posizione che l’Autorità aveva preso già lo scorso marzo attraverso la delibera 121/17/CONS. Obiettivo quello di garantire la massima trasparenza e confrontabilità dei prezzi vigenti, oltre che il controllo dei consumi e della spesa. I rinnovi, dunque, devono essere mensili e non ogni 4 o 8 settimane come molti operatori italiani stanno, invece, facendo. Proprio perché la delibera di marzo sembra essere stata non recepita, AGCOM ha deciso di avviare un processo sanzionatorio verso TIM, Wind Tre, Vodafone e Fastweb.

L’Autorità, infatti, dopo attente verifiche, ha notato che gli operatori in questione non hanno rispettato quanto stabilito, continuando a fatturare con i loro criteri. Gli operatori, dal canto loro, hanno da tempo adottato la pratica di “ridurre” il mese a 28 giorni, fatturando ogni 4 settimane, oppure ogni 8 settimane. Il fine di questa modifica è quella, di fatto, di far pagare agli utenti un canone in più. Infatti, alla fine dell’anno, il cliente è costretto a pagare 13 rate e non più 12 come in passato. L’iniziativa odierna dell’AGCOM deve essere vista, dunque, come un invito agli operatori a fare un passo indietro e di tornare alla vecchia fatturazione mensile.

Le multe, in se, non pesano particolarmente agli operatori ma l’obiettivo dell’AGCOM è quello di mettere pressione e di fermare una pratica scorretta.

Inoltre, nelle ultime righe del comunicato stampa, l’Autorità sottolinea di voler evitare che la pratica degli operatori crei una sorta di “effetto di trascinamento”, convincendo anche gli attori di altri mercati a fare lo stesso.

Trattasi, sicuramente, di un messaggio cifrato a Sky che, di recente, ha annunciato un cambio delle modalità di fatturazione portandole da mensili ad ogni 28 giorni.

Il braccio di ferro tra l’AGCOM e gli operatori durerà, però, a lungo. Tutti gli operatori, infatti, hanno fatto ricorso al Tar contro la delibera dell’AGCOM di marzo, appoggiati da Asstel.

Tar che ancora non si è espresso ma che se dovesse dare loro torto, allora non ci sarebbero più scuse per tornare alla vecchia fatturazione a 30 giorni.