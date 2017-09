AirPods: case con ricarica wireless da dicembre?

Marco Grigis,

Durante l’evento Apple dello scorso martedì, la società di Cupertino ha annunciato la compatibilità con la ricarica wireless per alcuni dei suoi dispositivi di punta. Fra questi non solo iPhone 8 e iPhone X, ma anche le ormai classiche cuffie AirPods, tramite l’impiego di una nuova custodia di ricarica. Sebbene la società californiana non abbia annunciato una data di release per l’accessorio, delle informazioni oggi apparse online ne suggeriscono il lancio per dicembre, forse a un prezzo di 69 dollari.

La nuova custodia wireless per AirPods è stata velocemente presentata sul palco dello Steve Jobs Theater di Apple Park: nell’illustrare le caratteristiche di AirPower, il pad di ricarica per iPhone, Apple Watch e le cuffie di Cupertino, la società ha infatti svelato l’esistenza del nuovo case. Secondo quanto riportato da MacPrime, sulla base di fonti svizzere al momento non confermate, la singolare custodia potrebbe essere pronta per il periodo natalizio e proposta al pubblico a un prezzo di 69 dollari.

La custodia sarà ovviamente compatibile con AirPower, così come già accennato, ma anche con qualsiasi strumento di alimentazione senza fili basato sullo standard Qi. Il prezzo suggerito dagli informatori odierni, inoltre, sembra essere compatibile con i listini di Apple per la sostituzione della prima versione fuori garanzia: proprio 69 dollari.

Non è però tutto, poiché la produzione del case dovrebbe aver escluso definitivamente la possibilità di un lancio imminente di AirPods 2. I movimenti presso le catene asiatiche avvenute la scorsa estate, infatti, hanno spinto gli esperti a ipotizzare l’assemblaggio di una seconda generazione degli auricolari. Con il senno di poi, appare evidente come le indiscrezioni provenienti dall’Asia fossero in realtà relative alla custodia wireless, anziché a nuove cuffie.

Come facile intuire, da dicembre si potranno acquistare anche nuove paia di cuffie con l’accessorio senza fili in dotazione, sebbene non sia dato sapere quali variazioni di prezzo il bundle determinerà sugli attuali listini.