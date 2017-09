Amazon Prime Now, baricentro della buona cucina

Filippo Vendrame,

Amazon Prime Now diventa sempre di più il baricentro dei ghiottoni e degli appassionati dei sapori italiani. Amazon Prime Now, infatti, si arricchisce, adesso, dei prodotti tipici regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tutti in pronta consegna e con la possibilità di essere recapitati a casa 7 giorni su 7, per chi risiede a Milano e in 46 comuni dell’hinterland.

La nuova offerta gastronomia di Amazon Prime Now è davvero di prima qualità. Tra i nuovi prodotti si menzionano pecorino romano DOP, salame al cinghiale e al tartufo ma anche olive all’ascolana, caciotta al pepe, focaccia rusticana romana, pici, Fettuccine di campofilone, Guanciale per Amatriciana, cacio e pepe, zafferano de L’Aquila, la porchetta di Ariccia IGP, i famosi confetti di Sulmona e tantissime altre prelibatezze. Tutte queste novità gastronomiche si aggiungono all’ampia gamma di 20.000 prodotti già disponibili su Prime Now, che include le specialità regionali di Puglia, Calabria e Sardegna, oltre a pasta, pane e bibite, decine di tipologie di frutta e verdura, pesce fresco e pregiati tagli di carne.

Amazon Prime Now è accessibile per tutti coloro che sono iscritti al programma Amazon Prime attraverso le app dedicate o il sito web.

Prime Now è attivo dalle 8 di mattina a mezzanotte, sette giorni su sette. La modalità di consegna in finestre di due ore non prevede costi aggiuntivi mentre la consegna in un’ora, disponibile per i CAP raggiunti da questa modalità, ha un costo di 6,90 euro. L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile per 19,99 euro all’anno. I primi 30 giorni sono gratuiti per i nuovi iscritti. In questo modo, gli utenti possono assaggiare la bontà del servizio offerto dal gigante dell’ecommerce.