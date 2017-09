Amazon sfida Spotify con Music Unlimited in Italia

Filippo Vendrame,

Amazon getta il guanto di sfida a Spotify lanciando in Italia “Music Unlimited”, un servizio di streaming musicale che strizza l’occhio agli amanti della buona musica. 9,99 euro al mese, lo stesso costo di Spotify, per poter avere accesso ad un database di oltre 50 milioni di brani musicali da poter ascoltare, in streaming, sia dal PC che dai dispositivi mobile attraverso l’applicazione dedicata Amazon Music disponibile sia su iOS che su Android.

Per gli abbonati, l’ascolto della musica non prevede pubblicità. La fruizione della musica, dunque, sarà continua e senza interruzioni. Inoltre, i brani potranno essere scaricati anche offline per permettere alle persone di poter ascoltare la musica in assenza di connettività internet. Proprio come in Spotify, anche Amazon Music Unlimited permette di creare playlist personalizzate e di ricevere suggerimenti personalizzati su cosa ascoltare. I suggerimenti si basano sulle preferenze degli utenti. Dunque, più musica si ascolterà e più i suggerimenti saranno precisi.

L’abbonamento è mensile e costa, come detto all’inizio, 9,99 euro al mese. Tuttavia, gli iscritti al programma Amazon Prime potranno beneficiare di uno sconto se sceglieranno l’abbonamento annuale. Per loro, 12 mesi di Amazon Music Unlimited costeranno 99 euro con un risparmio pari a 2 mensilità. Le famiglie possono risparmiare ancora di più con l’abbonamento Family (6 account) a soli 14,99 euro al mese, o 149 euro all’anno per i clienti Amazon Prime.

I primi 30 giorni di abbonamento sono gratuiti. In questo modo, i clienti potranno testare la validità del servizio. Amazon Music Unlimited non è una novità assoluta per il gigante dell’ecommerce, in quanto era disponibile in altri paesi. Ma per l’Italia si tratta di un debutto assoluto.

La guerra dello streaming musicale si fa, dunque, sempre più dura con un numero crescenti di player che popolano questo fiorente mercato. In Italia, dunque, Amazon proverà a “sfondare” il dominio di Spotify con il suo Music Unlimited che dovrà vedersela anche contro Apple Music.