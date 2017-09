Facebook testa Bonfire, app per le video chat

Filippo Vendrame,

Nel luglio scorso, emersero alcune indiscrezioni sul fatto che Facebook stesse testando un’applicazione indipendente dedicata alle video chat chiamata “Bonfire“. Da allora non si era saputo più nulla su questo progetto sino a poche ore fa quando The Next Web ha scoperto che l’applicazione ha fatto la sua comparsa all’interno dell’App Store danese. Nel luglio scorso, le indiscrezioni affermavano che quest’applicazione dovesse essere molto simile, nelle funzionalità, all’applicazione Houseparty dedicata alle video chat di gruppo.

Ebbene, sembra che effettivamente sia così. Dunque, la nuova applicazione di Facebook permette di avviare video chat di gruppo con più persone. Inoltre, è possibile applicare filtri in stile Snapchat e condividere le foto con Instagram, Facebook e Messenger. Gli amici aggiunti a una chat riceveranno una notifica all’interno di Messenger e di Facebook. L’app permette anche di modificare l’interfaccia delle video chat dando priorità a chi sta parlando o offrendo uguale spazio a tutti i partecipanti. Bonfire sarebbe già stata scaricata oltre 2000 volte dall’App Store. Si tratterebbe, dunque, di un test e non di un lancio ufficiale. Test volto, dunque, a valutare l’app e la risposta degli utenti.

Facebook ha confermato che trattasi di un test volto a testare nuove funzionalità e che si sta svolgendo all’interno di un ristretto numero di utenze all’interno del mercato danese.

L’app Bonfire sembra molto interessante e potrebbe avere le giuste caratteristiche per avere successo. L’app risponderebbe anche agli obiettivi di Facebook di voler creare una grande comunità e di facilitare i collegamenti tra le persone.

Non ci sono, al momento, timeline precise e quindi non è chiaro quanto dureranno questi test e quando sarà lanciata ufficialmente questa nuova applicazione.