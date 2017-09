Google Pixel 2: la presentazione il 4 ottobre?

Cristiano Ghidotti,

Nonostante la fine dell’estate sia ormai alle porte, è un periodo decisamente caldo per l’universo mobile: nei giorni scorsi la presentazione dei nuovi iPhone, nelle prossime settimane quella di Pixel 2 e Pixel 2 XL. Fino ad oggi si è pensato che l’annuncio potesse arrivare il 5 ottobre, ma un cartellone pubblicitario comparso nelle strade di Boston sembra confermare che l’evento andrà in scena 24 ore prime, mercoledì 4 ottobre.

Come visibile nell’immagine allegata di seguito, si tratta di una scritta su sfondo bianco che lascia pochi dubbi sulla natura dell’incontro (“Chiedi di più al tuo telefono”), il logo di Google e la data. Un messaggio sibillino e al tempo stesso piuttosto chiaro, per creare hype sulla seconda generazione dei dispositivi Pixel, il cui compito sarà quello di stabilire un nuovo standard di riferimento all’interno dell’ecosistema Android. Le informazioni finora trapelate parlano di modelli realizzati da HTC (Pixel 2) e LG (Pixel 2 XL), con dimensioni differenti (4,97 e 5,99 pollici), provvisti di scocca waterproof, con processore Snapdragon 835 e senza jack audio per la connessione di cuffie o auricolari.

La frase riportata sul cartellone potrebbe inoltre essere interpretata come un riferimento all’Assistente Google con il quale si interagisce propri mediante comandi vocali. Si ricorda che entro i prossimi mesi inizierà a parlare anche italiano. Per quanto riguarda invece le tempistiche necessarie al debutto dei nuovi Pixel, si può ipotizzare fine ottobre come finestra di lancio. Se ne saprà di più tra qualche settimana, quando anche il gruppo di Mountain View avrà svelato le sue carte, ufficializzando quelli che saranno i prodotti di punta del proprio catalogo destinati a competere con la concorrenza della linea iOS.