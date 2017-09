Huawei G10, smartphone con quattro fotocamere

Luca Colantuoni,

Il nuovo top di gamma verrà annunciato il 16 ottobre, ma il produttore cinese ha organizzato un evento per il 22 settembre, durante il quale presenterà uno smartphone con alcune caratteristiche in comune con il Mate 10 Pro. Lo Huawei G10 (Maimang 6 in Cina) avrà infatti uno schermo EntireView con rapporto di aspetto 18:9.

Huawei ha pubblicato sul social network Weibo il poster che comunica la data dell’evento. L’immagine mostra la silhouette di un dispositivo stretto e alto che quindi avrà un display con uno screen-to-body ratio piuttosto elevato. In base alle indiscrezioni trapelate in Rete e alle informazioni contenute nella documentazione consegnata alla TENAA, l’ente certificatore cinese, lo smartphone avrà uno schermo da 5,9 pollici con risoluzione FHD+ (2160×1080 pixel) e integrerà un processore octa core Kirin 659 a 2,6 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Anche il Mate 10 Pro avrà un display EntireView, ma la risoluzione sarà maggiore (2880×1440 pixel). Huawei G10 dovrebbe inoltre integrare una dual camera posteriore (sensori da 16 e 2 megapixel) e una doppia fotocamera frontale (sensori da 13 e 2 megapixel). In entrambi i casi, la fotocamera secondaria da 2 megapixel verrà utilizzata per catturare l’informazione sulla profondità e quindi per applicare l’effetto bokeh. La batteria dovrebbe infine avere una capacità di 3.240 mAh.

Il sistema operativo sarà certamente Android Nougat con interfaccia EMUI. Lo smartphone verrà offerto nelle colorazioni nero, blu e oro. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato un’immagine ufficiale su Twitter: