Microsoft Edge su 330 milioni di dispositivi

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato che Edge, il nuovo browser di Windows 10, è, oggi, utilizzato da oltre 330 milioni di dispositivi. Con 500 milioni di dispositivi Windows 10 attivi, significa che il 60% di essi utilizza Edge. Trattasi di un dato interessante se confrontato con quello di un anno fa quando nell’aprile 2016 gli utilizzatori di Edge erano solamente 150 milioni. L’annuncio è stato dato durante il Microsoft Edge Web Summit, un’appuntamento dedicato agli sviluppatori in cui si illustrano tutte le novità che arriveranno proprio sul browser predefinito di Windows 10.

Per Microsoft, il risultato è positivo, soprattutto vista la giovinezza del browser Edge che ha debuttato con Windows 10 poco più di due anni fa. Inoltre, Edge è disponibile solamente all’interno di Windows 10 e quindi non può trovare estimatori tra coloro che utilizzano ancora le altre vecchie declinazioni di Windows. Tuttavia, anche se Microsoft esprime soddisfazione per questi numeri, Edge deve fare ancora molta strada per potersi davvero affermare. Tutte le statistiche di diffusione dei browser realizzate da aziende di terze parti mostrano, infatti, una crescita molto lenta per il prodotto di Microsoft.

Gli utenti, infatti, preferiscono ancora utilizzare Chrome o Firefox anche all’interno di Windows 10. A Microsoft va riconosciuto il merito di aver realizzato un browser tutto nuovo, partendo da zero, che in due anni ha già raggiunto un buon grado di maturità, ma che è ancora distante dai suoi principali competitors. Una delle problematiche più sentite dagli utenti è la scarsità di estensioni che potrebbero ampliare le possibilità di utilizzo di Edge, come fanno da tempo su Chrome e Firefox.

Ma il lavoro di sviluppo prosegue a ritmo serrato ed il prossimo 17 ottobre, con il rollout di Windows 10 Fall Creators Update, il browser Edge riceverà alcuni importanti aggiornamenti che dovrebbero migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso.