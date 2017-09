Mozilla Firefox, in arrivo gli screenshot

Luca Colantuoni,

Da diversi mesi sono in corso test per una funzionalità molto utile soprattutto per chi lavora su Internet. Firefox Screenshots sarà disponibile nei prossimi giorni nella versione stabile del browser, ma alcuni utenti possono già attivarla e utilizzarla per catturare porzioni di una pagina web. La procedura richiede pochi passaggi alla portata di tutti.

Anche se Mozilla usa il termine “estensione”, il tool è integrato direttamente in Firefox, quindi non verrà elencato nella sezione dei componenti aggiuntivi, come avviene per gli add-on di terze parti. Una volta attivato, l’utente vedrà un pulsante con una forbice nella barra di navigazione (che può essere spostato in un’altra posizione). Dopo aver fatto clic sul pulsante è possibile scegliere un elemento della pagina da catturare, semplicemente spostando il puntatore del mouse. Se l’operazione automatica non è soddisfacente si può modificare l’area di cattura, trascinando i cursori visibili ai lati. Il tasto ESC annulla l’operazione.

Nella parte inferiore sono visualizzati tre pulsanti: annulla, scarica e salva. Il secondo permette di scaricare lo screenshot sul computer nella cartella Download (non è possibile cambiare la destinazione), mentre il terzo salva l’immagine sul cloud nella pagina “Le mie immagini”, accessibile premendo il pulsante con le forbici in una scheda vuota di Firefox. Lo screenshot rimane online per una durata predefinita di 14 giorni, ma è possibile scegliere altre opzioni (10 minuti, un’ora, un giorno, una settimana, un mese e per sempre). I tre pulsanti in alto a destra consentono di scaricare l’immagine PNG, eliminarla o condividerla su Facebook, Twitter, Pinterest o via email.

Questa è la procedura per attivare Firefox Screenshots:

Digitare about:config nella barra degli indirizzi

nella barra degli indirizzi Cercare la stringa extensions.screenshots.system-disabled

Fare doppio clic per cambiare il valore da true a false .