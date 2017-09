PES 2018: oggi l’uscita e la demo su PC

Cristiano Ghidotti,

L’attesa è finalmente giunta al termine: è tempo di indossare gli scarpini e scendere in campo con PES 2018 (In offerta su Amazon a 49 euro). La nuova simulazione calcistica sviluppata da Konami fa oggi il suo debutto ufficiale su PC e console, anticipando così di un paio di settimane circa il concorrente FIFA 18 (In offerta su Amazon a 59 euro) di EA Sports al quale cercherà di strappare la leadership puntando su un gameplay rinnovato e su modalità inedite.

Tra le novità introdotte da Pro Evolution Soccer 2018 si segnalano un sistema completamente riprogettato per la gestione dei calci piazzati, menu ridisegnati sulla base dei feedback ricevuti, una profonda integrazione con la PES League, una modalità online cooperativa, miglioramenti alla Master League che permette di creare una squadra personalizzata e notevoli passi in avanti per il motore Fox Engine, con effetti di luce più convincenti e animazioni realistiche anche per quanto riguarda le espressioni facciali. Tutto questo senza dimenticare la possibilità di scendere in campo (in MyClub) con leggende che hanno segnato la storia del calcio come David Beckham, Ronaldo Luís Nazário de Lima, Lev Yashin, Henry, Pelé, Del Piero, Ruud Gullit, Roberto Carlos e Peter Schmeichel solo per fare alcuni esempi.

In queste ore fa il suo debutto sulla piattaforma Steam anche la demo di PES 2018 per PC (si tengano in considerazione i requisiti di sistema), che richiede circa 4,5 GB di download. I contenuti inclusi nel pacchetto sono gli stessi già visti per la versione dimostrativa destinata alle console e disponibile in download gratuito da fine agosto. Dodici le squadre incluse (Barcellona, Borussia Dortmund, Liverpool, Inter, Corinthians Paulista, Flamengo, Boca Juniors, River Plate, Colo Colo, Germania, Argentina, Brasile), con due stadi (Camp Nou, Signal Iduna Park) e la possibilità di scegliere se giocare una partita in singolo oppure in compagnia di un amico, in modalità offline.