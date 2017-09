SAIF: 300 milioni per il futuro della mobilità

Cristiano Ghidotti,

L’acronomo SAIF sta a indicare Samsung Automotive Innovation Fund. È il fondo istituito dal colosso sudcoreano, al momento da 300 milioni di dollari, destinato allo sviluppo di soluzioni innovative che puntano al futuro della mobilità: dalle vetture connesse alle tecnologie di guida autonoma, dai sensori smart all’impiego di intelligenza artificiale e algoritmi di machine vision, senza dimenticare soluzioni di connettività e con un’attenzione particolare a ciò che concerne sicurezza e privacy.

La prima realtà a beneficiare del fondo sarà l’austriaca TTTech, che avrà accesso a 75 milioni di dollari per portare avanti il proprio impegno per quanto riguarda piattaforme software dedicate alla sicurezza delle auto connesse. In contemporanea anche l’annuncio dell’istituzione della Autonomous/ADAS Strategic Business Unit da parte di Harman, società acquisita proprio da Samsung nel novembre dello scorso anno con uno sforzo economico quantificato in 8 miliardi di dollari. Sarà l’unità impegnata al Samsung Strategy and Innovation Center (SSIC) dallo Smart Machines team per sviluppare sistemi chiave da implementare sulle vetture del futuro.

Il focus è sulle soluzioni integrate, in particolar modo nell’ambito delle self-driving car. Lì, Samsung e Harman intendono concentrarsi su piattaforme di high-performance computing, algoritmi, cloud e connettività, per rendere possibile la creazione di sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) che risulteranno di fondamentale importanza per garantire il funzionamento, l’affidabilità e la sicurezza dei veicoli di prossima generazione.

Harman parla di auto connesse ormai da qualche anno. Di seguito la nostra intervista realizzata a Sean Kapoor (VP Global Brand Marketing Lifestyle Division) in occasione dell’IFA 2015 di Berlino, dove si è toccato il tema in un’ottica di sviluppo futuro. Eccone un estratto.