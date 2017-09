Windows 10 Redstone 4 build 16362, le novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la build 16362 di Windows 10 Redstone 4 per tutti gli Insider che hanno scelto l’opzione “Skip Ahead” che permette di ricevere in anticipo tutte le novità che la casa di Redmond sta sviluppando per il futuro. Redstone 4, infatti, è il futuro nuovo step di Windows 10 che arriverà per tutti solamente la prossima primavera. Non ci si deve, però, aspettare troppo da questa build in quanto Microsoft sta ancora lavorando sulle basi del sistema operativo. Le vere novità arriveranno solamente in futuro.

In ogni caso, all’interno di questa build, la casa di Redmond ha, comunque, portato alcune piccolissime novità come un miglioramento nell’esperienza di avvio del sistema operativo. Non mancano, poi, miglioramenti ed ottimizzazioni a Windows Narrator, alla Shell di Windows, al browser Edge, all’esperienza di gaming e in tanti altri piccoli settori del sistema operativo. Trattasi, dunque, di un lavoro preparatorio a quando arriveranno le vere nuove funzionalità che caratterizzeranno Windows 10 Redstone 4. Trattandosi di una delle prime build di Redstone 4, è possibile incorrere in bug più o meno gravi. Proprio per questo, il suggerimento è quello di testare Redstone 4 solamente all’interno di macchine adibite ai test.

Si ricorda, invece, che il 17 ottobre inizierà il rilascio di Windows 10 Fall Creators Update, il prossimo grande aggiornamento di Windows 10 che porterà in dote moltissime novità.

Il rollout sarà, come al solito, progressivo per offrire a tutti la migliore esperienza di aggiornamento possibile. I primi a ricevere l’upgrade dovrebbero essere i possessori dei PC di ultima generazione sui quali Microsoft ha già effettuato i test di funzionamento. Poi, mano a mano che saranno risolti i bug riscontrati dagli utenti, l’update sarà esteso anche a tutti gli altri PC Windows 10.