Android 8.0 Oreo per 12 smartphone Motorola

Luca Colantuoni,

L’ultima versione del sistema operativo Google è stata annunciata circa un mese fa. Molti utenti sono ora in attesa di conoscere se il loro smartphone riceverà l’aggiornamento. Motorola ha comunicato l’elenco dei modelli che verranno aggiornati ad Android 8.0 Oreo. La lista comprende tutti i dispositivi annunciati nel corso del 2017, ad eccezione dei Moto E4/E4 Plus e Moto C/C Plus.

Il produttore statunitense installa sui suoi smartphone una versione quasi stock di Android. Il numero ridotto di modifiche all’interfaccia e di app proprietarie velocizza lo sviluppo e la distribuzione dell’upgrade, oltre che delle patch di sicurezza. Il rilascio rapido degli aggiornamenti è tuttavia facilitato dalla tecnologia Project Treble implementata da Google che permette una netta separazione tra il core del sistema operativo e le personalizzazioni applicate dai produttori e dagli operatori telefonici. Questo è l’elenco degli smartphone Motorola che riceveranno Android 8.0 Oreo:

Moto Z

Moto Z Droid

Moto Z Force Droid

Moto Z Play

Moto Z Play Droid

Moto Z2 Play

Moto Z2 Force Edition

Moto X4

Moto G5

Moto G5 Plus

Moto G5S

Moto G5S Plus

Gli unici modelli del 2016 sono i Moto Z. Stranamente mancano i Moto G4/G4 Plus/G4 Play che potrebbero essere aggiunti in seguito. Probabilità minime, invece, per le serie di fascia bassa Moto E4 e Moto C. L’effettività disponibilità dell’aggiornamento varierà in base al paese e alla modalità di acquisto dello smartphone (retail o operatore telefonico).