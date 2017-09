Essential Phone, jack audio e Android 8.0 Oreo

Luca Colantuoni,

Andy Rubin ha partecipato insieme ai suoi collaboratori ad una sessione AMA (Ask Me Anything) su Reddit, rispondendo alle domande degli utenti sul nuovo Essential Phone. La discussione ha toccato molti argomenti, tra cui l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, la qualità della doppia fotocamera posteriore e l’accessorio audio che includerà un jack da 3,5 millimetri. Il team ha fornito anche informazioni su codice sorgente, ROM e colori.

Una delle peculiarità dello smartphone è la sua natura modulare. È possibile infatti aggiungere funzionalità, sfruttando il connettore magnetico Click alla destra della dual camera. Al momento l’unico add-on è la videocamera a 360 gradi, ma è in arrivo un dock per la ricarica wireless basata sulla tecnologia Qi. L’accessorio più interessante sarà quello che consentirà di offrire un suono in alta definizione. Il modulo esterno integrerà un DAC Hi-Fi e un jack audio da 3,5 millimetri. Il designer Dave Evans ha spiegato che la sua presenza avrebbe incrementato lo spessore delle cornici e ridotto l’autonomia della batteria.

Nei prossimi mesi, l’azienda rilascerà un reference design per consentire ai produttori di terze parti di realizzare accessori compatibili. Per quanto riguarda invece le prestazioni della doppia fotocamera posteriore e la qualità delle immagini è previsto il rilascio di aggiornamenti software che risolveranno i problemi segnalati e aggiungeranno nuove funzionalità. A proposito di update, lo smartphone riceverà Android 8.0 Oreo entro i prossimi due mesi. Verranno inoltre pubblicati il codice sorgente e le factory image sul sito ufficiale (il bootloader è sbloccabile con la combinazione Power + Volume Down).

Essential Phone è attualmente disponibile solo nella colorazione Black Moon, mentre il modello Pure White arriverà nelle prossime settimane. Per altri due colori (Stellar Gray e Ocean Depths) ci vorrà più tempo, dato che l’uso della ceramica per la cover posteriore rende il processo molto complicato.