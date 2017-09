Face ID funziona anche con gli occhiali da sole

Marco Grigis,

Face ID, il nuovo sistema di identificazione dell’utente tramite la scansione tridimensionale del volto, è forse la feature più avanzata del nuovo iPhone X. Apple ha infatti voluto realizzare un sistema complesso, basato su ben tre sensori diversi, affinché possa essere garantito un buon livello di sicurezza agli utenti. Tuttavia, sono molte le curiosità sorte fra i consumatori dalla presentazione dello scorso lunedì: ad esempi, il riconoscimento avviene anche quando si indossano gli occhiali da sole? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Craig Federighi.

Come già noto, la tecnologia impiegata da Apple si avvale del machine learning per adattarsi alle modifiche del volto dell’utente nel tempo: crescita della barba, cambio di pettinatura, presenza di cappelli e occhiali da vista, nonché molto altro ancora. Un lecito dubbio, tuttavia, è sorto sulla capacità di Face ID di riconoscere l’utente quando indossa gli occhiali da sole, poiché questi coprono gli occhi. iPhone X, infatti, permette lo sblocco del terminale solo quando il proprietario fissa direttamene il device.

Lo sviluppatore Keith Krimbel ha deciso di chiedere delucidazioni a Craig Federighi in un mail e, come ormai consuetudine, la risposta dell’esperto Apple non si è fatta attendere:

Con la maggior parte, ma non con tutti. La maggior parte degli occhiali da sole lascia passare sufficiente luce infrarossa affinché Face ID possa vedere gli occhi. Anche quando le lenti appaiono opache, è fantastico!

In merito al piccolo intoppo avvenuto sul palco del keynote, con la già avvenuta smentita di eventuali problematiche hardware e software per la tecnologia di Apple, Federighi ha voluto ribadiresi tratti di una funzione prevista per incrementare la sicurezza dell’utente. Ancora, l’esperto ha voluto suggerire due misure aggiuntive qualora l’utente percepisse un pericolo, ad esempio in presenza di un malintenzionato:

Il blocco di sicurezza che ho sperimentato sul palco richiede molteplici interazioni con il telefono da parte di altre persone. Per noi che abbiamo usato iPhone X negli ultimi mesi non è mai stato un problema (da qui la mia sorpresa quando è accaduto sul palco). […] Se non si fissa il telefono, non verrà sbloccato. Inoltre, se si premono i pulsanti su entrambi i lati del dispositivo, Face ID viene temporaneamente disabilitato.