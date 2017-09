Facebook Messenger, 1.3 miliardi di utenti al mese

Filippo Vendrame,

Continua la corsa di Facebook Messenger che ha raggiunto un nuovo traguardo. Facebook, infatti, ha annunciato che la sua applicazione di comunicazione può contare su ben 1.3 miliardi di utenti attivi al mese. Un record assoluto che mostra il grande apprezzamento degli utenti nell’utilizzo di questa piattaforma. Con Facebook che può contare su 2 miliardi di utenti, significa che la maggior parte di loro dispone ed utilizza anche di Messenger.

Tuttavia, TechCrunch che ha analizzato i dati della crescita di Messenger, fa notare un aspetto interessante. La crescita dell’app ha rallentato un po’ nel corso del tempo. Ci sono voluti solo sei mesi per passare da 800 milioni a 1 miliardo di utenti e altri 9 mesi per raggiungere il traguardo di 1,2 miliardi ed ulteriori cinque mesi per aggiungere gli ultimi 100 milioni di utenti ed arrivare all’annuncio odierno. Una parabola di crescita più bassa che secondo TechCrunch potrebbe significare che Messenger inizia ad arrivare a “saturazione” in alcuni mercati.

In ogni caso, i risultati ottenuti dall’app di Facebook sono, comunque, eccellenti. Guardando complessivamente la galassia delle app di Facebook, in cui si trovano anche WhatsApp ed Instagram, appare evidente che il social network è il baricentro delle attività degli utenti sul web, sia da rete fissa che da rete mobile.

Un successo che si deve anche al costante impegno di sviluppo che permette, continuamente, di migliorare le piattaforme e di offrire sempre nuovi servizi agli utenti.

Nell’ultimo anno, per esempio, Messenger è stato profondamente modificato introducendo tante novità sia a livello estetico che di funzionalità.

Un lavoro che non si ferma e che in futuro porterà ulteriori novità per tutti.