Galaxy Note 8 arriva in Italia, tutte le offerte

Il Samsung Galaxy Note 8, il nuovo phablet Android coreano, debutta oggi sul mercato italiano al prezzo di 999 euro. Tutti coloro che sono interessati a mettere le mani su questo interessante prodotto potranno recarsi in un punto vendita di una delle tante catene di elettronica italiane come MediaWorld ed Unieuro per acquistarlo. Anche gli eShop della rete come Amazon (In offerta su Amazon a 936 euro) inizieranno a mettere ufficialmente in vendita il nuovo phablet Android della casa coreana.

Galaxy Note 8, dove acquistarlo

Sono tre le principali vie attraverso le quali gli interessati potranno acquistare il nuovo phablet di Samsung. Oltre ai già citati eShop della rete e i negozi fisici, anche gli operatori di telefonia metteranno in vendita il nuovo dispositivo Android, confezionando per lui anche un’eventuale offerta dedicata che consentirà ai clienti di poterlo acquistare a rate in abbinamento ad una qualche offerta speciale.

TIM, per esempio, propone il Galaxy Note 8 con TIM Next, mentre Vodafone con Vodafone RED. Da evidenziare che le scorte iniziali potrebbero essere basse, soprattutto nei negozi. Nel corso dei prossimi giorni, le forniture dovrebbero, sicuramente, migliorare. Il prezzo, come detto, è di 999 euro, alto, ma vista la concorrenza degli eShop, è lecito attendersi che già nel corso delle prossime settimane, il phablet di casa Samsung possa trovarsi a prezzi inferiori e più concorrenziali.

Galaxy Note 8 per la produttività

I 999 euro sono tanti, ma sono giustificati dal fatto che il Galaxy Note 8 è un prodotto altamente sofisticato e pensato soprattutto per la produttività. Il pennino S-Pen in dotazione, infatti, è il chiaro indicatore del target di questo phablet. Inoltre, nel terminale sono incluse alcune app dedicate espressamente alla produttività.

Se il proprio target d’utilizzo è differente, invece, il suggerimento è di puntare sul Galaxy S8 Plus che offre sostanzialmente il medesimo hardware ma senza pennino ed oggi si trova ad un prezzo molto più basso.

Galaxy Note 8 Vs. iPhone 8 Plus e iPhone X

Grandi rivali del Galaxy Note 8 saranno sicuramente l’iPhone 8 Plus e l’iPhone X. Entrambi dotati di doppia fotocamera, display di generose dimensioni e di un processore altamente performante e con la possibilità di essere utilizzati anche per lavoro.

Una sfida che inizia subito visto che i nuovi iPhone 8 possono essere preordinati proprio a partire dalla giornata di oggi.