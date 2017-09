iPhone 8, Watch Series 3 e Apple TV 4K: preordini

Filippo Vendrame,

Tutto come da copione, Apple ha dato il via ai preordini per i nuovi iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 e Apple TV 4K. Gli utenti interessati, dunque, potranno prenotare il loro nuovo dispositivo a partire dalla giornata di oggi per riceverlo a partire dal prossimo 22 settembre. L’iPhone X, invece, come noto, non sarà subito ordinabile. L’attesa per questo piccolo gioiello della mela morsicata sarà un po’ più lunga. I preordini, infatti, inizieranno solamente il prossimo 27 ottobre con disponibilità dal successivo 3 novembre.

iPhone 8 e iPhone 8 Plus

iPhone 8 è disponibile nelle colorazioni argento, oro e grigio siderale. La variante da 64GB costa 839 euro, mentre quella da 256GB ben 1009 euro. Si evidenzia che gli iPhone 8 ordinati possono essere anche ritirati presso un un Apple Store ufficiale. Sul sito di Apple è possibile effettuare una veloce verifica se il punto vendita più vicino alla propria zona ha di disponibilità del modello desiderato.

Per quanto concerne, invece, l’iPhone 8 Plus, gli utenti lo potranno prenotare sempre nelle colorazioni argento, oro e grigio siderale. Il modello con 64GB di memoria interna costa 949 euro, quello con 256GB ben 1119 euro. Per gli interessati il suggerimento è quello di affrettarsi perché i primi lotti di iPhone 8 potrebbero esaurirsi rapidamente e i tempi di spedizione allungarsi di molto, come già accaduto in passato.

Watch Series 3

Il nuovo Apple Watch Series 3 è disponibile non solo in più colorazioni, ma anche in due varianti: una da 38mm ed una da 42mm adatta per chi dispone di polsi più grandi. Prezzi, rispettivamente di 379 euro e di 409 euro. Consegna sempre a partire dal 22 di settembre.

Il modello LTE non è importato in Italia.

Apple TV 4K

Anche la nuova Apple TV può essere preordinata a partire dalla giornata di oggi 15 settembre con disponibilità sempre dal 22 settembre. Due i modelli disponibili: il primo con 32GB di memoria interna a 199 euro, ed il secondo con 64GB di memoria interna a 219 euro.