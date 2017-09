iPhone X frena PornHub: traffico in discesa

Marco Grigis,

Nemmeno l’intrattenimento per adulti è riuscito a distrarre gli appassionati di tecnologia dal lancio di iPhone X. È quanto annuncia PornHub, uno dei portali a tripla X più gettonati fra i navigatori, in un breve comunicato: durante l’evento presso lo Steve Jobs Theater di Apple Park, infatti, il traffico ha subito una brusca frenata. Una tendenza soprattutto evidente negli Stati Uniti, tuttavia rilevante anche nel resto del mondo.

Così come suggeriscono i dati forniti dallo stesso portale a luci rosse, PornHub vede di norma un traffico massiccio e costante nel corso della giornata. Variazioni sensibili si registrano in occasione di grandi eventi online e, a quanto sembra, il keynote di Apple sarebbe entrato di diritto fra questi utili. La presentazione di iPhone X, capace di attirare le attenzioni dei curiosi dato il design rivoluzionato del dispositivo, ha fatto registrare un brusco freno nella fruizione di video per adulti.

PornHub ha considerato gli accessi da dispositivi iOS e da macOS, i due sistemi operativi abilitati allo streaming Apple, sebbene la diretta sia stata compatibile anche con il browser Edge di Windows 10. Nelle due ore del keynote, dalle 10 alle 12 del fuso di San Francisco, da mobile si è registrato un calo del 12%, mentre da desktop dell’8%. Basandosi solo sui browser, e includendo questa volta Windows, Safari è sceso dell’8% ed Edge del 4%. È interessante notare, tuttavia, come al termine dell’evento non solo il traffico sia immediatamente tornato a valori normali, ma si sia assistito a picco tra il 2 e il 5% rispetto al solito: in altre parole, dopo la presentazione, molti navigatori hanno evidentemente pensato il momento fosse perfetto per recuperare le due ore di filmati hard perdute.

In ogni caso, PornHub conferma come iPhone X abbia generato, fra i suoi utenti più fedeli, maggiori curiosità rispetto a ogni edizione precedente. Il calo raggiunto, infatti, è fra più alti di sempre in concomitanza con un evento targato mela morsicata. E, proprio per questo motivo, c’è già chi scherza sull’affinità della X dello smartphone e la tripla X dei contenuti offerti dal portale.