Parrot Mambo FPV, si vola in prima persona

Filippo Vendrame,

Parrot vuole rendere l’utilizzo dei suoi minidroni più frizzante e proprio per questo ha annunciato il nuovo Parrot Mambo FPV. Trattasi di una particolare versione dell’apprezzato minidrone che si caratterizza per la possibilità di utilizzo in FPV. In altri termini, grazie ad uno speciale visore, il pilota potrà condurre il drone avendo come punto di vista il suo, proprio come se ci stesse volando dentro. Un’esperienza davvero unica che esalta l’esperienza di volo e la rende più immersiva e divertente.

Il Parrot Mambo è pensato per volare negli ambienti indoor o nei giardini, e l’utilizzo della possibilità di pilotaggio in prima persone permette di trasformare la casa o il giardino in una circuito di gara in cui sarà necessario evitare rapidamente gli ostacoli. Il minidrone, infatti, può raggiungere i 30 Km/h ed è molto agile, tanto da poter effettuare acrobazie in volo. Il Parrot Mambo dispone anche di una telecamere HD in grado di scattare foto e registrare video. Questo nuovo prodotto dispone, anche, di una nuova Power battery che offre un’autonomia di volo fino a 10 minuti.

La confezione di vendita include anche il visore FPV Parrot Cockpitglasses 2 che permette l’esperienza in FPV inserendo al suo interno uno smartphone con schermo sino a 6 pollici. Inoltre, il Parrot Mambo FPV offre il nuovo controller Parrot Flypad che offre una portata massima sino a 100 metri. Il Parrot Mambo offre tre modalità di pilotaggio appositamente pensate per soddisfare le abilità di tutti i piloti, dal principiante all’esperto.

Parrot Mambo FPV sarà disponibile da fine settembre 2017 al prezzo consigliato di 179,90 euro.