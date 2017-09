Google Tez, app per pagamenti mobile in India

Luca Colantuoni,

Android Pay è il servizio di pagamento mobile sviluppato da Google, presentato due anni fa e disponibile in 14 paesi (non ancora in Italia). L’azienda di Mountain View ha ora annunciato Tez per Android e iOS che permette di inviare denaro e pagare negli esercizi commerciali usando lo smartphone. L’applicazione è un’esclusiva per il mercato indiano.

Google sottolinea che in India ci sono oltre 300 milioni di utenti con smartphone. Considerati i progressi in termini di connettività, l’uso di Internet è in costante crescita, ma pochi sfruttano il dispositivo mobile per effettuare pagamenti cashless. Ecco perché è stata introdotta un’app semplice da usare che può competere con i contanti. Tez è basata sullo standard UPI (United Payments Interface) sviluppato dalla National Payments Corporation of India (NPCI), quindi supportato da tutte le banche indiane. Gli utenti devono solo collegare l’app al conto bancario.

La funzionalità più utile è Cash Mode, con la quale è possibile scambiare denaro con altri utenti nelle vicinanze, senza condividere informazioni sensibili, come il numero del conto e il numero di telefono. È sufficiente avvicinare gli smartphone, scegliere invio o ricezione e inserire il PIN UPI per trasferire la somma digitata. Cash Mode sfrutta la tecnologia proprietaria AQR (Audio QR), simile ai codici QR, ma basata su suoni. Non è quindi necessaria la presenza del chip NFC, come per Android Pay.

Tez usa la rubrica dello smartphone per semplificare le transazioni, la cui cronologia viene visualizzata per ogni beneficiario (persona o azienda) come le conversazioni di un servizio di messaggistica. Per le aziende è disponibile il programma Tez for Business che permette di creare un canale all’interno dell’applicazione e quindi di rimanere in contatto con i clienti, eventualmente per inviare promemoria di pagamenti ricorrenti o segnalare offerte personalizzate.

I pagamenti sono protetti con Tez Shield, un sistema che utilizza il machine learning per rilevare tentativi di frode, spam e hacking, e verificare e proteggere l’identità dell’utente. Ogni transazione di almeno 50 rupie consente di usare le Tez Scratch Cards per vincere fino 1.000 rupie (100.000 rupie con Lucky Sundays) che verranno automaticamente accreditate sul conto bancario. I pagamenti sono limitati a 1.000.000 di rupie e 20 transazioni al giorno.