Huawei Mate 10 sarà un “Real AI Phone”

Luca Colantuoni,

Huawei ha deciso di prendere in giro i suoi diretti concorrenti, sfruttando i social network. Dopo aver pubblicato su Twitter un post con l’hashtag #beyondthegalaxy per indicare la superiorità del prossimo smartphone sul Galaxy Note 8, il produttore cinese ha condiviso un video su Facebook per evidenziare che il Mate 10 sarà un “Real AI Phone”. Il riferimento è al presunto fail del Face ID durante la presentazione del nuovo iPhone X.

Il video mostra il volto di un clown sorridente durante l’operazione di sblocco dello smartphone. La tecnologia non funziona correttamente, quindi sullo schermo appare il messaggio “Fallito. Prova ancora“. Huawei evidenzia nella didascalia che “il riconoscimento facciale non è per tutti“, un chiaro riferimento al tentativo effettuato da Craig Federighi durante la dimostrazione con l’iPhone X. Anche se quello di Apple non è in realtà un fail, il produttore cinese ha voluto ugualmente sottolineare che il vero “neural engine” è integrato nel processore Kirin 970 del Mate 10, atteso per il 16 ottobre.

All’interno del SoC è stata inserita una NPU (Neural Processing Unit) che permette di eseguire la maggioranza dei calcoli direttamente sullo smartphone, riducendo così la latenza delle operazioni e incrementando allo stesso tempo la sicurezza, dato che i dati non vengono inviati al cloud. Il produttore cinese vuole inoltre evidenziare la stretta integrazione tra hardware e software. L’interfaccia EMUI 5.0 sfrutta algoritmi di machine learning per analizzare le abitudini dell’utente e riservare maggiori risorse alle app più utilizzate. Ecco perché Huawei parla di “Real AI Phone“.

Il Mate 10 verrà annunciato il 16 ottobre insieme alla variante Pro, un phablet “full screen” da 5,99 pollici, 6 GB di RAM e doppia fotocamera posteriore con sensori RGB/monocromatico e lenti Leica.