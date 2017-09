Instagram modifica l’autoplay dei video

Filippo Vendrame,

Instagram, in silenzio, ha modificato la gestione dell’autoplay dei video presenti all’interno della sua piattaforma. In origine, l’applicazione ha sempre riprodotto automaticamente i video presenti, mano a mano che l’utente li scorreva all’interno del feed. Per riprodurre anche il sonoro, però, gli utenti dovevano toccare il filmato desiderato. Adesso, invece, la gestione della riproduzione del sonoro è stata modificata.

Adesso, se un utente toccherà un video per sentirne l’audio, anche i successivi filmati saranno riprodotti con il sonoro attivo. Nello specifico, basterà toccare il pulsantino dell’audio posto in basso a sinistra nel filmato. Le impostazioni saranno resettate ogni volta che si chiuderà e si riaprirà l’applicazione ma l’idea che sta alla base di questa modifica è quella di agevolare la visione dei filmati evitando, ogni volta, di dover toccare su un video per poterlo ascoltare. Ovviamente, è possibile anche silenziare nuovamente tutti i video, sempre toccando il medesimo pulsantino. Si tratterebbe, dunque, di un interessante compromesso che Instagram avrebbe trovato per gestire i filmati. L’autoplay è sempre stato un problema tra chi desidera vedere subito i filmati comprensivi di audio e tra chi non vuole essere disturbato.

Sicuramente, la novità piacerà alle aziende il cui filmati godranno di maggiore visibilità. La novità è in fase di rollout all’interno dell’applicazione degli utenti. Chi non dovesse notare la modifica la dovrebbe ricevere entro pochi giorni.

La nuova funzionalità tocca sia gli utenti iOS che quelli Android.