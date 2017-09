Microsoft, firmware dei Surface agli Insider?

Filippo Vendrame,

Il programma Windows Insider sta ottenendo risultati insperati e sempre più persone vi si iscrivono per testare in anticipo le novità che Microsoft offrirà, in futuro, a tutti. Il gigante del software, dunque, potrebbe approfittare degli insider per fargli svolgere anche altre operazioni di verifica oltre a quelle a cui sono abituati a fare oggi. Sembra possibile, infatti, che gli insider possano, in futuro, anche concentrarsi sullo sviluppo dei firmware e dei driver dei dispositivi Surface.

Windows Central, infatti, ha scoperto che alcuni Insider hanno ricevuto un aggiornamento del firmware per i loro Surface Laptop. Aggiornamento che prima è stato rilasciato nel Fast Ring e poi è arrivato nel Release Preview Ring, un segnale, dunque, che la distribuzione pubblica potrebbe arrivare a breve. Quanto accaduto è interessante, soprattutto se non si dovesse trattare di una caso. Microsoft, infatti, potrebbe aver deciso di fare testare agli insider anche nuovi firmware per i suoi dispositivi, magari in concomitanza del rilascio di qualche importante aggiornamento software.

Se gli Insider daranno via libera, il nuovo firmware arriverà presto per tutti. Trattasi di un’iniziativa interessante che mette in evidenza l’attenzione del gigante del software per i suoi clienti e la volontà di offrire miglioramenti certi ed affidabili non solo ai suoi software ma anche ai suoi prodotti.

Una volta disponibile, il nuovo firmware si potrà scaricare da Windows Update. Di seguito il change log parziale:

UEFI going da 136.1668.769.0 a 136.1736.769.0

Keyboard driver updates da generic 1.0.0 a 135.1713.0

System Aggregator updates da 1.0.0 a 135.1704.1.0

Trackpad driver updates da 1.0.0 a 2.122.2683.0

Si segnalano, infine, anche miglioramenti generici a Surface Integration Service, Surface Integration e System.