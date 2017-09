Windows 10, nuovo Windows Store con Fluent Design

Filippo Vendrame,

Microsoft ha, finalmente, iniziato a distribuite a tutti gli utenti Windows 10 una nuova versione del Windows Store caratterizzata dal nuovo “Fluent Design“. Una modifica che, curiosamente, arriva prima dell’avvio della distribuzione di Windows 10 Fall Creators Update, atteso per il prossimo 17 ottobre. Il Fluet Design, infatti, sarà tra le più grandi novità di questo update.

Il nuovo design per Windows Store porta un’esperienza leggermente migliorata agli utenti, ma senza stravolgerla. Il nuovo Windows Store, infatti, include un’interfaccia utente basata su schede ed introduce anche alcuni nuovi effetti. Le novità includono anche il nuovo effetto “Acrylic” nella barra di navigazione dello Store, presente anche nella parte dedicata ai commenti ed alla descrizione delle applicazioni. Trattasi, dunque, di un primissimo assaggio di Fall Creators Update che arriverà, presto, nelle mani di tutti gli utenti Windows 10.

Il rollout del nuovo Windows Store è in corso. E’ possibile verificare la sua presenza attraverso, sempre, il Windows Store, forzando la ricerca degli aggiornamenti delle app.

Nel caso l’aggiornamento non fosse ancora presente, l’attesa per riceverlo non dovrebbe essere troppo lunga. Questo rollout arriva dopo un lungo test effettuato dagli utenti iscritti al programma Windows Insider.

Il nuovo look ed i nuovi effetti caratterizzeranno lo stile di molte app all’interno di Fall Creators Update che porterà una ventata di freschezza e di modernità a tutto Windows 10.