Xbox One, più potenza per i giochi UWP

Filippo Vendrame,

Dopo che Microsoft ha messo sotto lo stesso tetto Windows e le sue console Xbox, utilizzando Windows 10 come piattaforma comune, la casa di Redmond aveva annunciato il modello delle app UWP (Universal Windows Platform) che consentono agli sviluppatori di pubblicare i propri giochi per Windows 10 e Xbox One tramite il Windows Store. Tuttavia, tali titoli, se confrontati con i giochi Xbox creati per Xbox One utilizzando XDK (Xbox Development Kit), i giochi UWP avevano accesso a risorse molto minori quando venivano eseguiti su Xbox One.

Ad esempio, la memoria massima disponibile per un gioco in esecuzione è solo di 1 GB. Ma le cose sono destinate, presto, a cambiare con l’arrivo di Windows 10 Fall Creators Update. Il gigante del software, infatti, ha deciso di rilasciare in questo update la funzionalità “Expanded Resources” agli sviluppatori di giochi UWP attraverso la quale avranno ora accesso a 6 core esclusivi, 5 GB di RAM e l’accesso completo alla GPU. Dopo il rilascio del prossimo step di Windows 10, dunque, i giochi nel programma ID @ Xbox e nel programma Xbox Live Creators saranno in grado di accedere a molte più risorse.

Tuttavia, è importante notare che solo i giochi UWP basati su D3D12 (Direct3D 12) avranno accesso alla piena potenza della GPU.

Questo significa che i giochi UWP potranno godere non solamente di migliori performance ma potranno anche essere sviluppati per offrire maggiore complessità, cosa prima impossibile visto che potevano accedere solamente ad un numero limitato di risorse.

Molto presto, dunque, l’esperienza di gaming in Windows 10 migliorerà sensibilmente.

Si ricorda, infine che Windows 10 Fall Creators Update inizierà ad essere distribuito il prossimo 17 ottobre.